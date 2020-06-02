2020-06-02T10:58:40+03:00
Общество

В Брянске дождь смыл детскую площадку на улице Бежицкой

Качели частично ушли под землю
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Екатерина ЗаваловаФото: vk.com, Екатерина Завалова
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В Брянске из-за проливного дождя разрушилась детская площадка возле новостройки на улице Бежицкой. Вода подмыла грунт и некоторые качели просели. Также стоки размыли тротуарную дорожку. Фотографии разрушений выложила в соцсетях одна из жительниц дома № 70б.

- Площадка размыта, грунт провалился, затоплен подвал. Дом сдан в 2020 году, - пишет горожанка.

В Брянске дожди продолжаются вот уже несколько дней. Только за четыре дня, с 28 по 31 мая, в городе выпало 80 миллиметров осадков. Это в 1,5 раза больше, чем месячная норма. Усугубляет проблему в Брянске отсутствие ливневки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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