В Брянске дождь смыл детскую площадку на улице Бежицкой
В Брянске из-за проливного дождя разрушилась детская площадка возле новостройки на улице Бежицкой. Вода подмыла грунт и некоторые качели просели. Также стоки размыли тротуарную дорожку. Фотографии разрушений выложила в соцсетях одна из жительниц дома № 70б.
- Площадка размыта, грунт провалился, затоплен подвал. Дом сдан в 2020 году, - пишет горожанка.
В Брянске дожди продолжаются вот уже несколько дней. Только за четыре дня, с 28 по 31 мая, в городе выпало 80 миллиметров осадков. Это в 1,5 раза больше, чем месячная норма. Усугубляет проблему в Брянске отсутствие ливневки.
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ИСТОЧНИК KP.RU