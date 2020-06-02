2 Июнь 2020 2020-06-02T10:50:10+03:00

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Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области вновь стал меньше единицы. По данным на 2 июня, он равен 0,99. До этого в течение нескольких дней количество заболевших продолжало расти.

Напомним, когда коэффициент распространения инфекции будет стабильным, в регионе можно будет снимать первые ограничения. Для этого необходимо, чтобы коэффициент распространения десять дней был меньше единицы. В прошлый раз он продержался на этом уровне только пять дней подряд.

На 2 июня в Брянской области 98 новых заболевших коронавирусом. Из больниц выписали 101 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU