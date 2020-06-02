2020-06-02T10:50:10+03:00
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области вновь стал меньше единицы

На 2 июня он равен 0,99
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области вновь стал меньше единицы. По данным на 2 июня, он равен 0,99. До этого в течение нескольких дней количество заболевших продолжало расти.

Напомним, когда коэффициент распространения инфекции будет стабильным, в регионе можно будет снимать первые ограничения. Для этого необходимо, чтобы коэффициент распространения десять дней был меньше единицы. В прошлый раз он продержался на этом уровне только пять дней подряд.

На 2 июня в Брянской области 98 новых заболевших коронавирусом. Из больниц выписали 101 пациента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24