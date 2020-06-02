В Брянске мужчину ранили в голову из травматического пистолета

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:00:57+03:00

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В Брянске на улице Почтовой мужчину ранили в голову из травматического пистолета марки "Оса". Злоумышленники отобрали мобильный телефон у его спутницы. Нападавших задержали росгвардейцы.

- Сообщение о нападении поступило на пульт вневедомственной охраны, - сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - На место выехало два экипажа группы задержания.

Выяснилось, что к молодой паре подошли два человека. Они поссорились. После словесной перепалки один из мужчин отобрал у женщины телефон, силой вытащив из заднего кармана брюк. После этого он пошел в припаркованной машине, разбил в ней стекло и достал из салона травматический пистолет. Мужчина вернулся обратно и выстрелил несколько раз. Один из выстрелов попал в голову спутнику девушки. После этого он с приятелем убежал.

Сотрудники оказали потерпевшему доврачебную помощь и передали его бригаде скорой помощи. Нападавших нашли по приметам. Стрелявшим оказался уже судимый 29-летний местный житель. С собой у него был травматический пистолет.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. По факту нападения проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU