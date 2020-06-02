В Брянске продолжает проваливаться асфальт на месте новой ливневки на переулке Пилотов

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:59:01+03:00

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В Брянске продолжает проваливаться асфальт и зеленые насаждения на месте прокладки новой ливневой канализации на переулке Пилотов. Видео опубликовали в группе "Брянск. Переулок Пилотов" в социальных сетях.

"...Перерытые дворы, завалы песка и глины на месте зеленых лужаек: перманентное состояние дворов уже полгода после прокладки ливневки, - пишет автор записи. - Подрядчик регулярно подвозит самосвалы песка и засыпает провалы, перекладывает провалившуюся плитку у перехода, но все проваливается вновь... Под переулком карстовые пещеры?"

В горадминистрации отмечают, что новая ливневка хорошо справляется с потоками дождевой воды. Справилась и с прошедшими на прошлой неделе в городе ливнями. Через полчаса после дождя воды уже не было у подъездов. А раньше люди не могли выйти из дома, не промочив ноги.

Напомним, ливневку построили в прошлом году у домов №№ 6, 8, 10, 12 на переулке Пилотов. Водопад у домов №18 и №20, который сняли на видео на минувших выходных, исчезнет после того, как введут в эксплуатацию ливневую канализацию по улице Советской. Ее проведут до ливневки на улице Романа Брянского.

Последствия прокладки ливневой канализации на переулке Пилотов в Брянске.Провалившийся асфальт, ушедшие под землю восстановленные зеленые насаждения, перерытые дворы, завалы песка и глины: перманентное состояние дворов уже полгода после прокладки ливневой канализации на переулке Пилотов. Видео: vk.com, "Брянск. Переулок Пилотов".

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ИСТОЧНИК KP.RU