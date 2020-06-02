В Брянске за 4 дня выпала полуторамесячная норма осадков

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:11:59+03:00

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В Брянске за четыре дня, с четверга по воскресенье, 31 мая, выпала полуторамесячная норма осадков - 80 миллиметров. Этим объясняют подтопленные улицы. Вода плохо уходила с дорог Бежицкого района. Горожане даже устроили флешмоб и плавали по улице Ульянова на резиновой лодке.

- На телефонную линию городской Единой дежурно-диспетчерской службы во время ливней поступили обращения от жителей улиц Кромской, Ильинской, Металлистов, Вокзальной, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На выходных в Бежицком районе практически круглосуточно работали комбинированные каналопромывочные машины, приобретенные в прошлом году.

Машины размывают засоры в ливневках и откачивают воду и ил.

На улице Вокзальной машины откачали 200 кубометров воды. Дорожники работали с семи часов вечера до глубокой ночи. На перекрестке улиц Металлистов и Ульянова, где образовалось огромное озеро, вода стала уходить только после того, как разрушили насыпь, сделанную владельцем одного из частных домов. Она перекрыла путь к водоотводной канаве.

В пятницу у Бежицкого рынка установили дополнительный водоприемный колодец. Ливневка очередной раз забилась, ее чистят до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU