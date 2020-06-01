В Брянской области нашли погибшим пропавшего в лесу пенсионера
В Климовском районе нашли погибшим пропавшего 68-летнего пенсионера. Мужчина уехал в лес на велосипеде 29 мая. На следующий день на поиски пропавшего отправились полицейские, сотрудники МЧС, местные жители. Они нашли его велосипед.
В воскресенье, 31 мая, к поискам мужчины присоединились добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт Брянск". По словам волонтеров, поиск усложнила дождливая погода и болотистая местность.
Вечером в понедельник, 1 июня, стало известно, что мужчину нашли погибшим. Добровольцы выражают соболезнования родным и близким пенсионера.
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ИСТОЧНИК KP.RU