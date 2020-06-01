В Брянске читатели "Комсомолки" получат свежий номер, несмотря на пожар в редакции
В Брянске читатели "Комсомольской правды" получат во вторник свежий номер, несмотря на пожар в редакции.
Об этом сообщил генеральный директор "КП-Брянск" Виктор Киселев.
В результате возгорания никто из сотрудников "Комсомолки" не пострадал. После пожара поврежденной оказалась компьютерная техника. Однако номер удалось сверстать и выпустить в старом офисе издания.
Напомним, возгорание произошло около 14.00 в понедельник, 1 июня. Огнем оказалось охвачена кровля здания на улице Советской.
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ИСТОЧНИК KP.RU