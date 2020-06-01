В Брянске читатели "Комсомолки" получат свежий номер, несмотря на пожар в редакции

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:26:02+03:00

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В Брянске читатели "Комсомольской правды" получат во вторник свежий номер, несмотря на пожар в редакции.

Об этом сообщил генеральный директор "КП-Брянск" Виктор Киселев.

В результате возгорания никто из сотрудников "Комсомолки" не пострадал. После пожара поврежденной оказалась компьютерная техника. Однако номер удалось сверстать и выпустить в старом офисе издания.

Напомним, возгорание произошло около 14.00 в понедельник, 1 июня. Огнем оказалось охвачена кровля здания на улице Советской.

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ИСТОЧНИК KP.RU