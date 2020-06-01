2020-06-01T19:59:15+03:00
Политика

ЛДПР подарило детям праздник

Волонтерам «партии добрых дел» коронавирус не помеха
Мария Иванова
Поделиться:
Порядка двух тысяч многодетных семей Брянщины в канун праздника 1 июня получили ощутимую поддержку.Порядка двух тысяч многодетных семей Брянщины в канун праздника 1 июня получили ощутимую поддержку.
Изменить размер текста:

Порядка двух тысяч многодетных семей Брянщины в канун праздника 1 июня получили ощутимую поддержку, особенно значимую на фоне пандемии коронавируса. Итоги акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, подвели в региональном отделении ЛДПР.

В период с 25 мая до 1 июня депутаты и волонтеры ЛДПР лично развозили продуктовые наборы многодетным семьям по всей области. Акция проходила под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в региональном заксобрании Сергея Антошина. В общей сложности поздравления и подарочные наборы с продуктами первой необходимости были доставлены примерно двум тысячам брянских семей.

«В этом году, по понятным причинам, мы не смогли провести наши приуроченные к Международному дню защиты детей акции с прежним размахом, - говорит Сергей Антошин. – Если в предыдущие годы мы устраивали в Брянске и райцентрах большие детские праздники, с аниматорами, раздачей подарков и конкурсами, то сейчас, когда публичные мероприятия запрещены, решили сосредоточиться на адресной поддержке семей.

Но это не какой-то разовый всплеск активности: брянское отделение ЛДПР и благотворительный фонд депутата Госдумы Бориса Пайкина уже сделали и продолжают делать для брянских детей очень многое. Мы помогли с ремонтом, благоустройством и техническим оснащением десяткам школ и детских садов по всей области, установили порядка полусотни спортивных и игровых площадок, постоянно оказываем поддержку юным спортсменам и талантам. Это работа не «для галочки», а на благо нашего с вами будущего. И никакой коронавирус не сможет помешать нам её продолжать и впредь».

В период с 25 мая до 1 июня депутаты и волонтеры ЛДПР лично развозили продуктовые наборы многодетным семьям по всей области

В период с 25 мая до 1 июня депутаты и волонтеры ЛДПР лично развозили продуктовые наборы многодетным семьям по всей области

Но это не какой-то разовый всплеск активности: брянское отделение ЛДПР и благотворительный фонд депутата Госдумы Бориса Пайкина уже сделали и продолжают делать для брянских детей очень многое

Но это не какой-то разовый всплеск активности: брянское отделение ЛДПР и благотворительный фонд депутата Госдумы Бориса Пайкина уже сделали и продолжают делать для брянских детей очень многое

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске читатели "Комсомолки" получат свежий номер, несмотря на пожар в редакции
Чистая планета – детям! Дети о чистоте – взрослым!
В Брянске со 2 на 3 июня ограничат движение на переезде
Полковник МВД Сергей Артемов не смог обжаловать свой арест в облсуде
ЛДПР подарило детям праздник
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
В Брянске на улице Советской потушили пожар в здании "Комсомольской правды"
В Брянске пожар в редакции "Комсомольской правды" на улице Советской локализовали
Загорелась редакция газеты "Комсомольская правда" в Брянске
В Брянской области вступили в силу бессрочные ограничения из-за коронавируса
Жителя Фокино отправили за решетку за продажу наркотиков в Брянске
С Днем защиты детей брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин
Жительницу Навли осудили за удар знакомого ножом в живот
В Брянской области ожидают прохладный июнь
Право на жилье брянских сирот-под контролем Бориса Пайкина
В страшном ДТП под Почепом погиб 43-летний автомобилист
В Брянской области обновили данные по коэффициенту распространения коронавируса
Брянские блогеры угодили в скандал из-за издевательских видео
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Брянские налоговые не будут работать до 14 июня
ВТБ выяснил самые популярные у россиян услуги после окончания нерабочих дней
В Брянской области подтвердили 102 новых случая заболевания коронавирусом
В центре Бежицы сняли на видео рыбалку после ливня
Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей
В Брянской области начался период "летней" самоизоляции
Муниципальное предприятие накажут за канализационные воды в центре Клинцов
В Новозыбкове под суд пойдет покалечивший трех детей автомобилист
В новый детский сад на старом аэропорту начали набирать сотрудников
В Брянской области ищут заблудившегося в лесу пенсионера