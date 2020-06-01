Загорелась редакция газеты "Комсомольская правда" в Брянске
Пожар вспыхнул днём 1 июня на улице Советской
Пожар вспыхнул на третьем этаже в редакции газеты.Фото: Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске днём 1 июня загорелась редакция газеты "Комсомольская правда". Огонь вспыхнул на кровле трёхэтажного офисного здания на улице Советской около 14.20. Из помещений оперативно эвакуировали коллектив редакции и сотрудников других организаций. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.
ИСТОЧНИК KP.RU