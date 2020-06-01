Загорелась редакция газеты "Комсомольская правда" в Брянске

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:27:07+03:00

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В Брянске днём 1 июня загорелась редакция газеты "Комсомольская правда". Огонь вспыхнул на кровле трёхэтажного офисного здания на улице Советской около 14.20. Из помещений оперативно эвакуировали коллектив редакции и сотрудников других организаций. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU