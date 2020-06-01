2020-06-01T14:11:03+03:00
Общество

В Брянской области вступили в силу бессрочные ограничения из-за коронавируса

Поправки в постановление областного правительства внесли 29 мая
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области в понедельник, 1 июня, вступили в силу поправки в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе. Теперь действуют они до особого распоряжения главного санитарного врача Брянской области. Конкретной даты, до какого времени действует режим, в постановлении нет.

Напомним, прошлые поправки действовали до 31 мая. Чтобы снять первые ограничения, необходимо соблюдать три условия: это свободный на 50% коечный фонд, охват тестированием на коронавирус не меньше 70 человек на 100 тысяч населения. Эти два условия в Брянской области выполняются.

Но третье условия соблюсти так и не удается. Это низкий коэффициент распространения инфекции. На протяжении 10 дней он должен быть меньше единицы. На последние три дня он ее превышает. Поэтому снимать ограничения в Брянской области пока рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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