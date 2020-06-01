Жителя Фокино отправили за решетку за продажу наркотиков в Брянске

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:29:32+03:00

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Жителя города Фокино на семь лет отправили за решетку за распространение наркотиков в Брянске. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в ноябре прошлого года брянец приехал в лес в Фокинском районе. Через интернет он получил координаты места, где спрятали оптовую партию синтетических наркотиков. Он забрал их. В тот же день приехал в Володарский район. Здесь он должен был сделать «закладки» для непосредственных потребителей. Но злоумышленника поймали полицейские.

При задержании при себе у мужчины нашли больше 24 граммов запрещенных веществ.

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU