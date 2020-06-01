2020-06-01T13:20:20+03:00
Политика

С Днем защиты детей брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин

Теплые слова они адресуют всем жителям Брянщины!
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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Дорогие друзья!

Уважаемые жители Брянской области!

Праздник, который мы отмечаем в первый день лета - Международный день защиты детей – служит всем нам напоминанием об ответственности за подрастающее поколение. От того, какими вырастут наши дети, зависит наше с вами будущее, завтрашний день нашего региона и всей великой России.

Именно поэтому приоритетной задачей региональных и федеральных властей должно быть обеспечение защиты материнства и детства, создание условий для гармоничного и полноценного развития самых юных граждан нашей страны.

Желаем в этот день здоровья и благополучия мамам и папам, бабушкам и дедушкам, всем, кто посвятил себя заботе о детях. Пусть ваши воспитанники неизменно радуют вас своим успехами, растут крепкими и всесторонне развитыми людьми. А всем юным брянцам желаем солнечного лета, отличного настроения и счастью в окружении любящей семьи.

Депутат Государственной думы ФС РФ Борис Пайкин

Руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин

ИСТОЧНИК KP.RU

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