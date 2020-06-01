Жительницу Навли осудили за удар знакомого ножом в живот
Женщину приговорили к полутора годам колонии
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Жительницу Навлинского района осудили за то, что ударила своего знакомого ножом в живот. 47-летнюю женщину приговорили к полутора годам колонии общего режима.
В суде установили, что 21 января женщина поссорилась со своим приятелем. Она один раз ударила его ножом в живот. Мужчина получил тяжелые травмы.
- Приговор виновной пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU