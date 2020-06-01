2020-06-01T12:53:30+03:00
Общество

В Брянской области ожидают прохладный июнь

Прогнозом на первый летний месяц поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Мария Дедкова
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Лето в наших краях начнется со "свежей" погоды.Лето в наших краях начнется со "свежей" погоды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителям Брянской области рассказали, какой будет погода в июне.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. Однако в Брянской области будет немного прохладнее.

Лето начнется со "свежей погоды".

- Это будет настоящая арктическая свежесть, - сказал метеоролог в интервью ТАСС. - Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды. Но как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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