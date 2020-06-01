В Брянской области ожидают прохладный июнь
Жителям Брянской области рассказали, какой будет погода в июне.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. Однако в Брянской области будет немного прохладнее.
Лето начнется со "свежей погоды".
- Это будет настоящая арктическая свежесть, - сказал метеоролог в интервью ТАСС. - Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды. Но как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU