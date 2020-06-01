В страшном ДТП под Почепом погиб 43-летний автомобилист

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:22:41+03:00

По предварительной информации, 43-летний водитель "Форда Фьжн" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Газ-278808. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

По предварительной информации, водитель сам выехал на встречную полосу

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Почепском районе. Автоавария произошла 31 мая около 11.35 на 52-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков", сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 43-летний водитель "Форда Фьжн" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Газ-278808.

После столкновения автомобиль Газ-278808 съехал в кювет, где машина опрокинулась. В ДТП 43-летний водитель получил смертельные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU