2020-06-01T11:45:29+03:00
Общество

Брянские налоговые не будут работать до 14 июня

С 15 июня налоговики начнут прием граждан по предварительной записи. Записаться на прием можно с 1 июня на портале службы
Татьяна Александрова
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В Брянской области с 1 по 11 июня налоговые службы не ведут работу с гражданами. Это связано с распространением коронавируса. После праздничных дней с 15 июня инспекция приступит к взаимодействию с клиентами по предварительной записи.

Записаться на прием можно уже с 1 июня при помощи интерактивного сервиса федеральной налоговой службы «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС России, сообщили в пресс-службе УФНС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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