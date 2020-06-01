В Брянской области подтвердили 102 новых случая заболевания коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:49:43+03:00

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В Брянской области 1 июня подтвердили 102 новых случая заболевания коронавирусом За те же сутки из больниц выписали 104 человека. Общее число заболевших в регионе - 3787. Вылечились за все время эпидемии - 2321 человек.

Больше всего заболевших в Брянске - 1668 человек. За сутки прибавилось 39 новых пациентов. На втором месте сейчас Брянский район. Здесь зарегистрировали 241 случай коронавируса, из них 15 - за последние сутки. Третье место занимает Дятьковский район с 218 подтвержденными случаями заболевания. Большой прирост заболевших в Новозыбкове - плюс 14 человек.

Коэффициент распространения инфекции за последние сутки почти не изменился и составляет 1,03. Этого не достаточно, чтобы начинать снимать ограничения. Даже для первого этапа необходимо, чтобы коэффициент держался в значении меньше единицы в течение десяти дней.

Новых смертей от коронавиурса по-прежнему не фиксируют. За последние сутки выполнили 906 тестов на новое заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU