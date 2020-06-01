В Брянской области подтвердили 102 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянской области 1 июня подтвердили 102 новых случая заболевания коронавирусом За те же сутки из больниц выписали 104 человека. Общее число заболевших в регионе - 3787. Вылечились за все время эпидемии - 2321 человек.
Больше всего заболевших в Брянске - 1668 человек. За сутки прибавилось 39 новых пациентов. На втором месте сейчас Брянский район. Здесь зарегистрировали 241 случай коронавируса, из них 15 - за последние сутки. Третье место занимает Дятьковский район с 218 подтвержденными случаями заболевания. Большой прирост заболевших в Новозыбкове - плюс 14 человек.
Коэффициент распространения инфекции за последние сутки почти не изменился и составляет 1,03. Этого не достаточно, чтобы начинать снимать ограничения. Даже для первого этапа необходимо, чтобы коэффициент держался в значении меньше единицы в течение десяти дней.
Новых смертей от коронавиурса по-прежнему не фиксируют. За последние сутки выполнили 906 тестов на новое заболевание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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