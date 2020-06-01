В центре Бежицы сняли на фото рыбалку после ливня

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:23:24+03:00

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В Бежицком районе Брянске сняли на фото рыбалку после ливня. Снимок опубликовали в социальных сетях. Автор написал, что сделал его на улице Ульянова у Бежицкого рынка.

После сильного дождя улицу на этом участке затапливает на протяжении нескольких лет. На фотографии двое мужчин сидят в резиновой лодке с удочкой.

В комментариях брянцы возмущаются тем, что многие улицы Брянска после дождя превращаются в реки и озера. Это проспект Московский, на котором недавно построили новую ливневку, центральные улицы Бежицы, улицу Калинина и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU