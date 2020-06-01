Муниципальное предприятие накажут за канализационные воды в центре Клинцов
В Клинцах прокуратура проверила, почему канализационные стоки оказались на улицах города.
О затоплении домов по улице Дзержинского рассказали местные жители. После их обращения правоохранители решили провести проверку деятельности МУП «ВКХ г. Клинцы».
- Выяснилось, что в результате перелива канализационных сточных вод через смотровые колодцы затоплены участки домовладений №№ 19а, 21, 23а по улице Дзержинского, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
От директора МУПа потребовали устранить нарушения. На юрлицо завели административное дело за нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств.
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ИСТОЧНИК KP.RU