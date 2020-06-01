В новый детский сад на старом аэропорту начали набирать сотрудников

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске продолжается строительство детского сада в районе старого аэропорта. Сейчас здесь начали набирать сотрудников.

Работу дошкольного учреждения будут обеспечивать около 85 человек. Их места пока вакантны, сообщает телеканал "Брянская губерния".

Напомним, детский сад сможет принять 270 мальчишек и девчонок.Запись детей в здесь планируют начать в июне.

Само строительство хотят закончить до конца года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU