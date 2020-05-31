ГИБДД: в дорожной аварии под Почепом погиб водитель «Форда»
В воскресенье, 31 мая, при столкновении двух автомобилей в Почепском районе погиб один из водителей. Ему было 45 лет, сообщают в региональной Госавтоинспекции.
О смертельной аварии в Почепском районе стало известно из соцсетей. Очевидцы разместили фото и видеозаписи. Уточнялось, что в окрестностях села Красный Рог столкнулись легковой и грузовой автомобили. От удара грузовик улетел в кювет. А разбитая легковушка осталась на проезжей части. Отмечалось, что в ДТП есть и погибшие, и пострадавшие.
Уточненная информация о происшествии поступила из УГИБДД по Брянской области:
- Авария случилась около 11.35 на 52 км автодороги "Брянск-Новозыбков". Предварительно, 45-летний водитель автомобиля "Форд Фьюжн", двигаясь со стороны Новозыбкова в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения. В результате этого произошло столкновение с автомобилем "ГАЗ-278808", который ехал по своей полосе. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Состояние водителей на момент происшествия определит медицинская экспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU