2020-05-31T19:35:46+03:00
Общество

Из аэропорта «Брянск» выполнен первый рейс в Симферополь

Его осуществила авиакомпания «ИрАэро»
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск".Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск".
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Из Брянска в Симферополь вылетел первый в этом году самолет. Регулярный рейс выполнила компания «ИрАэро» в воскресенье, 31 мая, сообщают в сетевой группе международного аэропорта.

Вылет состоялся в 10.45.

Следующий рейс в Симферополь намечен на 10 июня. Выполнит его та же авиакомпания. А с 23-го числа к аналогичным перевозкам подключится «Руслайн».

- Надеемся, что отмены рейсов не будет и жители региона смогут выбирать понравившуюся им авиакомпанию, - прокомментировали сотрудники международного аэропорта «Брянск».

Кстати, предположительно на начало июля запланированы первые чартерные рейсы из Брянска в Турцию и Кипр. Регулярность рейсов - 1 раз в 10-11 дней (в зависимости от направления и авиакомпании). Впоследствии перелеты в Анталью хотят совершать до 6 раз в месяц. Между тем, корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в одном из турагентств заявили, что такой сценарий маловероятен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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