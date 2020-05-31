2020-05-31T18:41:00+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки на коронавирус проверили 1458 брянцев

COVID-19 выявляли в каждом седьмом случае
Анна ЛЕВКИНА
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1458 тестов на коронавирус сделали в Брянской области за последние сутки. Опасный диагноз подтвердился в 107 случаях (или 7,3%), сообщили в региональном оперштабе в субботу, 30 мая.

Всего с начала пандемии в брянских лабораториях провели 45029 исследование на новое заболевание. Положительными оказались 3685 проб.

Напомним, сейчас на коронавирус в Брянской области тестируют в пяти медучреждениях. В их числе лаборатории Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии, областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, областного кожно-венерологического диспансера. Также с недавних пор каждый желающий может провериться в частной клинике (правда, есть оговорка – брянец должен быть «бессимптомным»). Стоимость анализа превышает 2,5 тысячи рублей.

Кстати, выздоровевших в регионе уже 2217. За сутки прибавилось 108 новых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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