Соцсети: в страшном ДТП под Почепом погибли люди

31 Май 2020 2020-05-31T15:09:07+03:00

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В воскресенье, 31 мая, в Почепском районе Брянской области столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. С их слов, в ДТП есть и погибшие, и пострадавшие.

Трагедия произошла в окрестностях поселка Красный Рог. Снимки и видеозаписи с места аварии опубликовали в соцсетях (к примеру, здесь) очевидцы. Видно, что дорогу не поделили легковой и грузовой автомобили. Так, первый, весь разбитый, находится на проезжей части, а второй - лежит в кювете.

На месте работали полицейские, пожарные и медики.

По неофициальным данным, в ДТП погибли люди. Также есть получившие травмы. Из ГИБДД информации об инциденте пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU