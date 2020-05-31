2020-05-31T14:50:34+03:00
Происшествия

В ДТП на брянских трассах пострадали две женщины за сутки

Это велосипедистка и автоледи
Анна ЛЕВКИНА
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ДТП с пострадавшими случались в Дятьковском и Карачевском районах.ДТП с пострадавшими случались в Дятьковском и Карачевском районах.Фото: Сергей ГАПОН
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Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими зарегистрировали на брянских трассах в субботу, 30 мая. Травмы получили две женщины, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Около 07.40 автоавария произошла на улице Карла Маркса в поселке Ивот Дятьковского района. Там под колеса «Хендай Элентра» угодила 42-летняя велосипедистка. Она двигалась в попутном автомобилю направлении, по обочине.

- Водителю 33 года, он ехал со стороны поселка Бытошь в сторону Дятькова, - уточнили в ГИБДД. - Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение. Медики диагностировали у женщины ушибы тазобедренного и локтевого суставов.

Во втором случае тяжелые травмы получила автоледи. Инцидент имел место около 11.45 на 90 км автодороги «Орел-Смоленск» в Карачевском районе.

- 62-летняя женщина на легковушке «ЛАДА-219010» двигалась со стороны Карачева в сторону Брянска, - прокомментировали в ведомстве. - Предположительно, не справившись с управлением, она вылетела в кювет. С переломами костей носа, грудины и позвоночника пенсионерку госпитализировали.

По фактам ДТП полицейские проводят проверки. Устанавливают их обстоятельства и предпосылки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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