2020-05-31T13:59:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Брянский коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,03

Это почти на 0,03 больше, чем днем ранее
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области в очередной раз вырос коэффициент распространения COVID-19.В Брянской области в очередной раз вырос коэффициент распространения COVID-19.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области зафиксировали очередной рост коэффициента распространения COVID-19. На воскресенье, 31 мая, он был равен 1,034. Величину рассчитала «Комсомольская правда» в Брянске», основываясь на официальные данные регионального оперштаба.

30 мая аналогичный показатель был равен 1,007. Суточный прирост составил 0,027.

Кстати, с 24 до 29 мая коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Брянской области был меньше единицы. Его значение варьировалось в пределах 0,94-0,98.

Напомним, коэффициент является одним из важных показателей эпидемиологической стабильности региона (наряду со свободным коечным фондом и тестированием на душу населения). Для ослабления режима повышенной готовности и отмены части ограничений, введенных из-за COVID-19, он должен быть меньше единицы.

Для расчета берут восемь последних суточных приростов заболеваемости. А затем сумму четырех более новых (так сказать, самых «свежих») делят на сумму последующих.

Кстати, отмены ограничений в Брянской области ближайшее время не будет. Соответствующее решение приняли на недавнем заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Причем тогда Брянская область находилась в так называемой «зеленой зоне» по всех трем вышеуказанным показателям. Как оказалось, руководство области решило перестраховаться и дождаться постановления главного санитарного врача Брянской области. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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