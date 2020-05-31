Брянский коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,03
В Брянской области зафиксировали очередной рост коэффициента распространения COVID-19. На воскресенье, 31 мая, он был равен 1,034. Величину рассчитала «Комсомольская правда» в Брянске», основываясь на официальные данные регионального оперштаба.
30 мая аналогичный показатель был равен 1,007. Суточный прирост составил 0,027.
Кстати, с 24 до 29 мая коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Брянской области был меньше единицы. Его значение варьировалось в пределах 0,94-0,98.
Напомним, коэффициент является одним из важных показателей эпидемиологической стабильности региона (наряду со свободным коечным фондом и тестированием на душу населения). Для ослабления режима повышенной готовности и отмены части ограничений, введенных из-за COVID-19, он должен быть меньше единицы.
Для расчета берут восемь последних суточных приростов заболеваемости. А затем сумму четырех более новых (так сказать, самых «свежих») делят на сумму последующих.
Кстати, отмены ограничений в Брянской области ближайшее время не будет. Соответствующее решение приняли на недавнем заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Причем тогда Брянская область находилась в так называемой «зеленой зоне» по всех трем вышеуказанным показателям. Как оказалось, руководство области решило перестраховаться и дождаться постановления главного санитарного врача Брянской области. Подробнее об этом читайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU