Стали известны брянские районы с наибольшим приростом COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T11:29:49+03:00

За сутки в Брянской области зафиксировали 107 новых случаев коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «лидерах» - Брянск, а также Карачевский и Брянский районы

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В Брянской области обновили карту распространения COVID-19. Ее обнародовал региональный антивирусный штаб утром в воскресенье, 31 мая.

Так, новых случаев - 107. А общее число заболевших с начала пандемии составляет 3685.

В первой тройке по приросту оказались Брянск, Карачевский район, Брянский район. Там подтвердили 62, 11 и 8 новых случаев соответственно.

Также 7 коронавирусных пациентов выявили в Брасовском районе, 5 – в Климовском, 3 – в Выгоничском, по 2 – в Жуковском и Навлинском, по 1 – в Дятьковском, Унечском, Стародубском, Суражском, Красногорском районах, городе Новозыбков. Также минимальная прибавка произошла в категории «иногородние».

Кстати, за сутки опасный диагноз сняли у 108 брянцев. Что касается умерших, то их, по-прежнему, 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU