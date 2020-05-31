2020-05-31T11:29:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны брянские районы с наибольшим приростом COVID-19

В «лидерах» - Брянск, а также Карачевский и Брянский районы
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
За сутки в Брянской области зафиксировали 107 новых случаев коронавирусной инфекции.За сутки в Брянской области зафиксировали 107 новых случаев коронавирусной инфекции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области обновили карту распространения COVID-19. Ее обнародовал региональный антивирусный штаб утром в воскресенье, 31 мая.

Так, новых случаев - 107. А общее число заболевших с начала пандемии составляет 3685.

В первой тройке по приросту оказались Брянск, Карачевский район, Брянский район. Там подтвердили 62, 11 и 8 новых случаев соответственно.

Также 7 коронавирусных пациентов выявили в Брасовском районе, 5 – в Климовском, 3 – в Выгоничском, по 2 – в Жуковском и Навлинском, по 1 – в Дятьковском, Унечском, Стародубском, Суражском, Красногорском районах, городе Новозыбков. Также минимальная прибавка произошла в категории «иногородние».

Кстати, за сутки опасный диагноз сняли у 108 брянцев. Что касается умерших, то их, по-прежнему, 31.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,03
Стали известны брянские районы с наибольшим приростом COVID-19
За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 107 человек
Брянский облсуд отклонил жалобу скандального блогера Коломейцева
Экс-губернатора Брянской области Юрия Лодкина госпитализировали с пневмонией
Главный брянский полицейский отмечает 45-летие
Брянцев предупредили о ливнях с грозами и градом 31 мая
Обрушившийся на Брянск ливень затопил центральные улицы
Белорус нелегально ввез в Брянскую область 10 тонн лома
Под Брянском «скорая» насмерть сбила мужчину
Брянский коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы
В Брянской области назвали районы с наибольшим приростом COVID-19
В Брянской области за сутки выполнили 1389 тестов на коронавирус
Число заболевших COVID-19 в Брянской области выросло до 3578
Коронавирус диагностировали ещё 105 брянцам
Брянец записал кавер-версию песни группы «Little Big» на гармони
Брянский блогер нашел в лесу под Жуковкой паркетную дорожку
Брянское УФАС наказало службу доставки суши за рекламу-«обманку»
В страшном ДТП на дятьковской трассе погибли два человека
В Брянской области вспомнят стихи Федора Тютчева
В Брянске начали ремонтировать 10 дворов
В Брянской области продолжат делать пробы Манту
В Брянской области закрыли 11 наркопритонов
Брянские СМИ получат господдержку
Брянские приставы открывают горячую линию по взысканию алиментов