Стали известны брянские районы с наибольшим приростом COVID-19
В Брянской области обновили карту распространения COVID-19. Ее обнародовал региональный антивирусный штаб утром в воскресенье, 31 мая.
Так, новых случаев - 107. А общее число заболевших с начала пандемии составляет 3685.
В первой тройке по приросту оказались Брянск, Карачевский район, Брянский район. Там подтвердили 62, 11 и 8 новых случаев соответственно.
Также 7 коронавирусных пациентов выявили в Брасовском районе, 5 – в Климовском, 3 – в Выгоничском, по 2 – в Жуковском и Навлинском, по 1 – в Дятьковском, Унечском, Стародубском, Суражском, Красногорском районах, городе Новозыбков. Также минимальная прибавка произошла в категории «иногородние».
Кстати, за сутки опасный диагноз сняли у 108 брянцев. Что касается умерших, то их, по-прежнему, 31.
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ИСТОЧНИК KP.RU