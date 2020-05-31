За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 107 человек

31 Май 2020 2020-05-31T11:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

107 жителям Брянской области поставили диагноз «коронавирус» за предшествующие сутки. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро воскресенья, 31 мая.

Всех заболевших COVID-19 теперь 3685. Из них больше половины уже выздоровели - 2217 человек. Новых смертей за последние сутки не фиксировали.

Первая тройка «лидеров» осталась прежней – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 1629, 226 и 215 соответственно.

Также за сутки прибавился еще один больной коронавирусом иногородний. Таковых в регионе теперь шесть. А число проведенных тестов на новое заболевание достигло 45029.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU