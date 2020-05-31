2020-05-31T11:07:17+03:00
Общество

За сутки в Брянской области коронавирусом заболели 107 человек

Один из новых COVID-положительных - иногородний
Анна ЛЕВКИНА
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Общее число всех заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 3685.Общее число всех заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 3685.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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107 жителям Брянской области поставили диагноз «коронавирус» за предшествующие сутки. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро воскресенья, 31 мая.

Всех заболевших COVID-19 теперь 3685. Из них больше половины уже выздоровели - 2217 человек. Новых смертей за последние сутки не фиксировали.

Первая тройка «лидеров» осталась прежней – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 1629, 226 и 215 соответственно.

Также за сутки прибавился еще один больной коронавирусом иногородний. Таковых в регионе теперь шесть. А число проведенных тестов на новое заболевание достигло 45029.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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