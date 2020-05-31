Брянский облсуд отклонил жалобу скандального блогера Коломейцева

31 Май 2020 2020-05-31T10:45:58+03:00

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Брянский областной суд отклонил апелляционную жалобу скандального брянского блогера Александра Коломейцева. Он добивался отмены решения районного суда о привлечении к административной ответственности.

Советский райсуд города привлек брянца к административной ответственности еще 27 апреля. Тогда его уличили в распространении агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.

Доказали, что в период подготовки и проведения выборов депутатов Брянской облдумы Коломейцев опубликовал материал на канале "YouTube", содержавший признаки предвыборной агитации. Вышел он в программе "Вдребезги" и представлял собой обращение.

В качестве наказания виновному выписали штраф в 1 тысячу рублей, сообщает издание "Брянские новости".

По уточненным данным, это решение Александр Коломейцев и его адвокат попытались опротестовать. Однако суд апелляционной инспекции иск отклонил, так как вышел установленный для обжалования срок.

Кстати, Александр Коломейцев является фигурантом пяти уголовных дел. В том числе его обвиняют в оскорблении представителей власти и побоях из хулиганских побуждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU