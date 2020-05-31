2020-05-31T09:44:37+03:00
Общество

Экс-губернатора Брянской области Юрия Лодкина госпитализировали с пневмонией

Политика положили в областную больницу
Марина АНТОНОВА
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Юрию Евгеньевичу 82 года.Юрию Евгеньевичу 82 года.Фото: Марина АНТОНОВА
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Бывшего брянского губернатора Юрия Лодкина госпитализировали с пневмонией. Юрию Евгеньевичу оказывают медицинскую помощь в Брянской областной больнице, где работает коронавирусный госпиталь. Экс-губернатора положили в больницу 29 мая, сообщает "Городской".

Юрий Лодкин родился в 1938 году в Дятькове. Руководил Брянской областью в 1993 году, а также с 1996-й по 2004 год.

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Большинство брянцев знает Юрия Лодкина, как губернатора. Но начинал он как журналист. Работал в дятьковской районной газете. Его острые репортажи и аналитические очерки заметили в главном областном СМИ. Подробнее...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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