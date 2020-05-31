Экс-губернатора Брянской области Юрия Лодкина госпитализировали с пневмонией

31 Май 2020 2020-05-31T09:44:37+03:00

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Бывшего брянского губернатора Юрия Лодкина госпитализировали с пневмонией. Юрию Евгеньевичу оказывают медицинскую помощь в Брянской областной больнице, где работает коронавирусный госпиталь. Экс-губернатора положили в больницу 29 мая, сообщает "Городской".

Юрий Лодкин родился в 1938 году в Дятькове. Руководил Брянской областью в 1993 году, а также с 1996-й по 2004 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU