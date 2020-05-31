Главный брянский полицейский отмечает 45-летие

31 Май 2020 2020-05-31T09:24:15+03:00

Владислава Толкунова назначили начальником УМВД России по Брянской области в ноябре 2018 года

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Главный брянский полицейский Владислав Толкунов 31 мая отмечает 45-летие.

Владислав Александрович возглавил брянскую полицию в ноябре 2018 года. На должность начальника УМВД России по Брянской области его назначил президент России. До этого полицейский служил в МВД по Республике Мордовия.

Владислав Толкунов имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отличие в охране общественного порядка». Награжден ведомственными и республиканскими наградами: медалью «За доблесть в службе», медалью «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудными знаками «За верность долгу» и «Лучший сотрудник криминальной милиции», поощрен наградным оружием, имеет почетное звание «Заслуженный работник Министерства внутренних дел по Республике Мордовия».

4 ноября 2019 года Владиславу Толкунову присвоили специальное звание генерал-майор полиции.

"Комсомольская правда" в Брянске" поздравляет Владислава Александровича с юбилеем. Желает крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.

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ИСТОЧНИК KP.RU