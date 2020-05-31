Главный брянский полицейский отмечает 45-летие
Главный брянский полицейский Владислав Толкунов 31 мая отмечает 45-летие.
Владислав Александрович возглавил брянскую полицию в ноябре 2018 года. На должность начальника УМВД России по Брянской области его назначил президент России. До этого полицейский служил в МВД по Республике Мордовия.
Владислав Толкунов имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отличие в охране общественного порядка». Награжден ведомственными и республиканскими наградами: медалью «За доблесть в службе», медалью «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудными знаками «За верность долгу» и «Лучший сотрудник криминальной милиции», поощрен наградным оружием, имеет почетное звание «Заслуженный работник Министерства внутренних дел по Республике Мордовия».
4 ноября 2019 года Владиславу Толкунову присвоили специальное звание генерал-майор полиции.
"Комсомольская правда" в Брянске" поздравляет Владислава Александровича с юбилеем. Желает крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU