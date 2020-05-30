2020-05-30T20:33:57+03:00
Происшествия

Белорус нелегально ввез в Брянскую область 10 тонн лома

У иностранца не было сопроводительных документов на перевозимый груз
Анна ЛЕВКИНА
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Около 10 тонн лома черных металлов незаконно ввез на территорию Брянской области гражданин республики Беларусь. О происшествии сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону в субботу, 30 мая.

Нарушителя задержали вблизи государственной границы в Злынковском районе. Тогда для проверки документов пограничники остановили большегруз. Оказалось, что автомобиль следует с территории Белоруссии, а в грузовом отсеке находится партия лома.

- Водителем являлся гражданин сопредельного государства, - уточнили в надзорном ведомстве. - У него не было сопроводительных документов на перевозимый груз. А лом черных металлов он планировал продать в России.

В итоге иностранца привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы РФ. Мужчину и транспортное средство передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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