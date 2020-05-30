2020-05-30T18:41:47+03:00
Происшествия

Под Брянском «скорая» насмерть сбила мужчину

Личность погибшего пока не установили
Анна ЛЕВКИНА
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Предположительно, наезд на пешехода совершила коронавирусная машина "скорой".Предположительно, наезд на пешехода совершила коронавирусная машина "скорой".Фото: Сергей ГАПОН
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Мужчина погиб под колёсами скорой помощи в Выгоничском районе в пятницу, 29 мая. Его личность пока не установили, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около 03.15 на 35-м км автодороги «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации, «скорая» («Луидор 2250В0») ехала с включёнными проблесковыми маячками со стороны Новозыбкова в направлении Брянска. Управлял автомобилем 52-летний водитель. Пешеход находился на проезжей части дороги, от полученных в ДТП травм он скончался.

Региональные СМИ уточняют, что происшествие имело место за поворотом на поселок Пильшино. А карету скорой помощи, предположительно, задействовали для перевозки больных либо с подозрением на COVID-19. Однако в Госавтоинспекции такие подробности уточнять не стали.

Кстати, всего на брянских дорогах за прошедшие сутки произошло три ДТП в которых есть пострадавшие. Три человека погибли, столько же получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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