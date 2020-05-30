Брянский коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы

30 Май 2020 2020-05-30T14:58:06+03:00

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В Брянской области зафиксировали рост коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На субботу, 30 мая, он был равен 1,007. Величину рассчитала «Комсомольская правда» в Брянске» на основе официальных данных регионального оперштаба.

Днем ранее аналогичный коэффициент был равен 0,979. Как видим, увеличение произошло почти на три сотых.

Кстати, 27 мая аналогичный показатель составлял 0,94, 26-го — 0,95, а 25-го — 0,94.

Напомним, для расчёта коэффициента распространения коронавируса берут восемь последних суточных приростов. А затем сумму более новых делят на сумму предшествующих. О стабилизации эпидемиологической ситуации говорит показатель в пределах 0,81-0,99. И это подразумевает снятие ряда ограничений, которые ввели в регионе из-за COVID-19 (например, открытие непродовольственных магазинов площадью больше 100 квадратных метров). Правда, такового в Брянской области в ближайшее время не последует. Соответствующее решение приняли на заседании оперштаба 29 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU