В Брянской области назвали районы с наибольшим приростом COVID-19

30 Май 2020 2020-05-30T14:32:34+03:00

Всех заболевших коронавирусом в Брянской области теперь 3578. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первой тройке оказались Брянск, Брянский район и Сельцо

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В Брянской области обновили карту распространения коронавируса. Статистические данные распространил региональный оперативный штаб утром в субботу, 30 мая.

Так, за сутки выявили 105 новых случаев. А всех заболевших с начала пандемии теперь 3578.

В первой тройке по приросту оказались Брянск, Брянский район и город Сельцо. Там зафиксировали 64, 16 и 7 случаев соответственно.

Кроме того, по 3 новых COVID-положительных обнаружили в Карачевском, Выгоничском и Почепском районах, по 1 – в Унечском, Трубчевском, Жуковском, Клетнянском, Стародубском, Навлинском, Климовском, Суземском и Жирятинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU