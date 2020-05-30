В Брянской области назвали районы с наибольшим приростом COVID-19
В Брянской области обновили карту распространения коронавируса. Статистические данные распространил региональный оперативный штаб утром в субботу, 30 мая.
Так, за сутки выявили 105 новых случаев. А всех заболевших с начала пандемии теперь 3578.
В первой тройке по приросту оказались Брянск, Брянский район и город Сельцо. Там зафиксировали 64, 16 и 7 случаев соответственно.
Кроме того, по 3 новых COVID-положительных обнаружили в Карачевском, Выгоничском и Почепском районах, по 1 – в Унечском, Трубчевском, Жуковском, Клетнянском, Стародубском, Навлинском, Климовском, Суземском и Жирятинском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU