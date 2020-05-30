В Брянской области за сутки выполнили 1389 тестов на коронавирус

30 Май 2020 2020-05-30T12:49:58+03:00

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1389 тестов на коронавирус сделали в Брянской области за последние сутки. Опасный диагноз подтвердился в 105 случаях, сообщили в региональном оперштабе в субботу, 30 мая.

Всего с начала пандемии в брянских лабораториях провели 43571 исследование на новое заболевание. Положительными оказались 3578 проб (или 8,2%).

Сейчас на коронавирус в Брянской области тестируют в пяти медучреждениях. В их числе лаборатории Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии, областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, областного кожно-венерологического диспансера. Также с недавних пор каждый желающий может провериться в частной клинике (правда, есть оговорка – брянец должен быть «бессимптомным»). Стоимость анализа превышает 2,5 тысячи рублей.

Кстати, больше половины всех брянских COVID-положительных уже выздоровели (2109 человек). Ещё 31 пациент скончался. Все умершие, как утверждают медики, страдали хроническими патологиями, что осложнило течение болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU