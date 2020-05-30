Число заболевших COVID-19 в Брянской области выросло до 3578
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Брянской области достигло 3578. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 утром в субботу, 30 мая.
За сутки подтвердили 105 новых случаев заболевания. Примерно столько же пациентов – 103 – выписали из инфекционных госпиталей.
Коэффициент распространения инфекции вновь вырос. Отныне он больше единицы – 1,007. Кстати, в ближайшее время в регионе не произойдет отмены первой части ограничений, которые ввели из-за коронавируса. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 29 мая. Ждут особого распоряжения главного санитарного врача Брянской области.
С начала эпидемии брянцам выполнили больше 43 тысяч тестов. За сутки произвели 1389 исследований.
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ИСТОЧНИК KP.RU