2020-05-30T12:27:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус диагностировали ещё 105 брянцам

Всех заболевших теперь 3578
Анна ЛЕВКИНА
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Общее число COVID-положительных достигло 3578.Общее число COVID-положительных достигло 3578.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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105 новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянской области за прошедшие сутки. Обновлённые статистические данные по COVID-19 обнародовал региональный оперштаб утром в субботу, 30 мая.

Общее число COVID-положительных достигло 3578. Из них больше половины — 2109 — выздоровели. Причём у 103 брянцев сняли опасный диагноз накануне.

В "лидерах" остается областной центр. Всех заболевших там 1567. На вторую строчку вышел Брянский район с 218-ю случаями. А замкнул тройку Дятьковский район, где 214 инфицированных.

Число проведённых тестов на коронавирус достигло 43571 (+1386).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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