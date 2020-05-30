Брянец записал кавер-версию песни группы «Little Big» на гармони

30 Май 2020 2020-05-30T10:54:44+03:00

Видеоролик музыкант опубликовал у себя в соцсети

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В посёлке Локоть Брасовского района Брянской области мужчина, находясь на самоизоляции, записал любопытный кавер на песню «UNO» группы «Little big». Видеозапись он разметил на своей страничке в соцсетях, а также местном сетевом портале «Локоть-инфо».

- Вот решил попробовать сделать кавер на песню «UNO» группы «Little big». Хотя сама песня незамысловатая, всего на двух аккордах, но что-то в ней есть, - написал исполнитель.

Музыкант попросил обратную связь, поинтересовавшись, стоит ли записать полноценный кавер с видеоклипом на эту композицию.

Кстати, кавер-версии с Евровидения уроженец Брасовского района записывает уже в третий раз. Он же в начале апреля призывал земляков соблюдать режим самоизоляции, рассказывая о его плюсах (например, возможности побыть дома с семьей, смотреть фильмы, совместно читать). Тогда в исполнении семьи Скворцвых прозвучали веселые куплеты о необходимости мыть руки и быть здоровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU