Брянский блогер нашел в лесу под Жуковкой паркетную дорожку

30 Май 2020 2020-05-30T10:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В лесу Жуковского района разбитую дорогу укрепили отходами лесопереработки. Обнаружил ее блогер Владимир Чесалин во время путешествия по Брянской области.

Видеоролик брянец опубликовал на «YouTube». Он пояснил, что дорогу, покрытую мелкими дощечками, нашел в лесу недалеко от райцентра. Местные жители прозвали ее «лесным паркетом».

Блогер предположил, что грунтовку на участке разбили тяжелые лесовозы.

Кстати, жители региона заинтересовались необычным «паркетом» в лесу. Случай активно обсуждают пользователи в соцсетях. Комментарии разные – от резко негативных до нейтральных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU