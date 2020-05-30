Брянское УФАС наказало службу доставки суши за рекламу-«обманку»

30 Май 2020 2020-05-30T09:19:42+03:00

Распространитель не прописал в буклетах сроки акции и участвующие блюда

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В Брянске к административной ответственности привлекли службу доставки суши за ненадлежащую рекламу. Она вводила потенциальных клиентов в заблуждение и могла обмануть их ожидания, сообщают в региональном УФАС.

Компания распространяла свои буклеты через почтовые ящики. Заказать блюда японской кухни предлагалось дистанционно – по телефону или через сайт.

– В рекламе указано о скидках 50%, при этом не раскрыта информация о сроках предложения и товарах, на которые оно распространяется, – поясняют в Управлении Федеральной антимонопольной службы. – А потому потребителей могут ввести в заблуждение.

В итоге, изучив буклет, комиссия ведомства признала ее несоответствующей требованиям федерального закона «О рекламе». На индивидуального предпринимателя составили административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU