Брянское УФАС наказало службу доставки суши за рекламу-«обманку»
В Брянске к административной ответственности привлекли службу доставки суши за ненадлежащую рекламу. Она вводила потенциальных клиентов в заблуждение и могла обмануть их ожидания, сообщают в региональном УФАС.
Компания распространяла свои буклеты через почтовые ящики. Заказать блюда японской кухни предлагалось дистанционно – по телефону или через сайт.
– В рекламе указано о скидках 50%, при этом не раскрыта информация о сроках предложения и товарах, на которые оно распространяется, – поясняют в Управлении Федеральной антимонопольной службы. – А потому потребителей могут ввести в заблуждение.
В итоге, изучив буклет, комиссия ведомства признала ее несоответствующей требованиям федерального закона «О рекламе». На индивидуального предпринимателя составили административный протокол.
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ИСТОЧНИК KP.RU