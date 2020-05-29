2020-05-29T22:45:04+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на дятьковской трассе погибли два человека

Еще двоих госпитализировали
Мария Дедкова
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В ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте.В ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В на трассе в Дятьковском районе вечером 29 мая произошло страшное ДТП. Около 19.10 на 24-м километре автодороги "Дятьково-Бытошь-Будочка" столкнулись две легковушки.

- По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2108 под управлением 40-летнего водителя и автомобиля "Лада Калина" под управлением 48-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте.

Два пассажира ВАЗа-2108 с различными травмами - госпитализированы.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. Был ли кто-то из водителей пьян, определит медицинская экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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