2020-05-29T18:52:58+03:00
Общество

В Брянске начали ремонтировать 10 дворов

Пять территорий благоустраивают в Бежице, по две - в Советском и Фокинском районах, одну - в Володарском
Мария Дедкова
Поделиться:
К слову, в Брянске стартовала подача заявок на ремонт в следующем году.К слову, в Брянске стартовала подача заявок на ремонт в следующем году.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске начали ремонт 10 дворов. благоустраивать их будут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Пять дворов благоустраивают в Бежице, по два - в Советском и Фокинском районах, один - в Володарском.

Во дворе дома №11-а по улице Новозыбковской сделали бордюры, обустроили входы в подъезды. Полностью установлено освещение. В дворе заасфальтируют подъезды. А после этого здесь появится детская площадка.

Активно идут работы между домами №60, 60А, 62 по улице Володарского и №85 по улице Димитрова. Здесь также установили бордюры, обустроили парковки, подходит очередь для асфальтирования участка. Во дворах появятся качели, тренажеры, песочницы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в Брянске стартовала подача заявок на ремонт в следующем году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области вспомнят стихи Федора Тютчева
В Брянске начали ремонтировать 10 дворов
В Брянской области продолжат делать пробы Манту
В Брянской области закрыли 11 наркопритонов
Брянские СМИ получат господдержку
Брянские приставы открывают горячую линию по взысканию алиментов
Сергей Калашников: Комплексный подход властей Брянской области позволил найти выход из непростой ситуации
В Брянске после дождя затопило центральные улицы
Брянская область остается на 12-м месте по числу больных коронавирусом
Детские сады в Брянской области останутся закрытыми
В Клинцах сотрудник колонии получил срок за аферу с мобильниками
Брянская студентка заплатит за диплом 80 тысяч рублей
Банк ВТБ подписал соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,98
В Брянском госуниверситете будут преподавать китайский язык
37-летний брянец до смерти забил знакомую
В Брянске начали принимать заявки на ремонт дворов
Автохам? Ну, я вам дам!
Брянцев предупредили о нашествии клещей
В Брянской области с 1 июня возобновляют работу МРЭО ГИБДД
В Брянской области открыли фельдшерско-акушерский пункт для 250 человек
В Клинцовском районе на два дня закроют переезд
В Брянске выявили 54 новых случаев коронавиурса
ЛДПР традиционно поддерживает многодетные семьи
Ночью на Брянск обрушилась сильная гроза с градом
В Брянской области коронавирус подтвердили у 110 человек