В Брянске начали ремонтировать 10 дворов

29 Май 2020 2020-05-29T18:52:58+03:00

К слову, в Брянске стартовала подача заявок на ремонт в следующем году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Пять территорий благоустраивают в Бежице, по две - в Советском и Фокинском районах, одну - в Володарском

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В Брянске начали ремонт 10 дворов. благоустраивать их будут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Пять дворов благоустраивают в Бежице, по два - в Советском и Фокинском районах, один - в Володарском.

Во дворе дома №11-а по улице Новозыбковской сделали бордюры, обустроили входы в подъезды. Полностью установлено освещение. В дворе заасфальтируют подъезды. А после этого здесь появится детская площадка.

Активно идут работы между домами №60, 60А, 62 по улице Володарского и №85 по улице Димитрова. Здесь также установили бордюры, обустроили парковки, подходит очередь для асфальтирования участка. Во дворах появятся качели, тренажеры, песочницы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в Брянске стартовала подача заявок на ремонт в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU