В Брянской области закрыли 11 наркопритонов
Такой статистикой за четыре месяца поделились в прокуратуре
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В Брянской области за последних четыре месяца закрыли 11 наркопритонов. Такую статистику приводит областная прокуратура.
Всего в регионе зарегистрировали 380 наркопреступлений. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Из них 248 связаны с незаконным сбытом запрещенных веществ.
В суды направили 199 дел, к ответственности привлекли 129 человек.
Из незаконного оборота правоохранители изъяли 63 килограмма наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.
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ИСТОЧНИК KP.RU