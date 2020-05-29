В Брянской области закрыли 11 наркопритонов

29 Май 2020 2020-05-29T17:45:43+03:00

Такой статистикой за четыре месяца поделились в прокуратуре

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В Брянской области за последних четыре месяца закрыли 11 наркопритонов. Такую статистику приводит областная прокуратура.

Всего в регионе зарегистрировали 380 наркопреступлений. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Из них 248 связаны с незаконным сбытом запрещенных веществ.

В суды направили 199 дел, к ответственности привлекли 129 человек.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 63 килограмма наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU