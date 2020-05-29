Брянские приставы открывают горячую линию по взысканию алиментов
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся платежей
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Брянские приставы проведут горячую линию по вопросам взыскания алиментных платежей.
Акцию приурочили ко Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
1 июня 2020 года, с 11.00 до 13.00 сотрудники правового отдела УФССП России по Брянской области ответят на вопросы жителей.
Специалисты расскажут о правах, необходимых документах, разъяснят вопросы исполнения требований.
ВАЖНО
Телефон горячей линии: 8 (4832) 66-92-95
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ИСТОЧНИК KP.RU