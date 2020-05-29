В Брянске после дождя затопило центральные улицы
В Брянске после дождя затопило центральные улицы. Видео затопленной дороги на улице Фокина опубликовали в социальных сетях.
Однако из-за ливня, который обрушился на город днем 29 мая, пострадала не только улица Фокина. Уровень воды доставал до днища автомобилей на улице Дуки,Калинина и других.
Горожане жалуются, что вода скапливается возле пешеходных переходов. Поэтому местным жителям приходится переходить дорогу в неположенном месте. По словам брянцев, проблема в отсутствии по городу ливневки.
К слову, ливень с грозой в Брянской области прогнозируют и 30 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU