29 Май 2020 2020-05-29T16:37:12+03:00

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В Брянске после дождя затопило центральные улицы. Видео затопленной дороги на улице Фокина опубликовали в социальных сетях.

Однако из-за ливня, который обрушился на город днем 29 мая, пострадала не только улица Фокина. Уровень воды доставал до днища автомобилей на улице Дуки,Калинина и других.

Горожане жалуются, что вода скапливается возле пешеходных переходов. Поэтому местным жителям приходится переходить дорогу в неположенном месте. По словам брянцев, проблема в отсутствии по городу ливневки.

К слову, ливень с грозой в Брянской области прогнозируют и 30 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU