В Клинцах сотрудник колонии получил срок за аферу с мобильниками
В Клинцах бывший сотрудник колонии получил срок за получение взятки и превышение должностных полномочий.
Младшего инспектора группы надзора отдела безопасности признали виновным в том, что он отбирал у заключенных мобильники, а затем вновь их возвращал, но за деньги.
Кроме того, за пять тысяч рублей сотрудник колонии пообещал осужденному не проводить обыски в его камере.
Но аферу предприимчивого мужчины раскрыли.
Бывший сотрудник исправительного учреждения получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU