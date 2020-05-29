В Клинцах сотрудник колонии получил срок за аферу с мобильниками

29 Май 2020 2020-05-29T15:22:06+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Надзиратель забирал телефоны, а потом возвращал за деньги

Изменить размер текста: A A

В Клинцах бывший сотрудник колонии получил срок за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Младшего инспектора группы надзора отдела безопасности признали виновным в том, что он отбирал у заключенных мобильники, а затем вновь их возвращал, но за деньги.

Кроме того, за пять тысяч рублей сотрудник колонии пообещал осужденному не проводить обыски в его камере.

Но аферу предприимчивого мужчины раскрыли.

Бывший сотрудник исправительного учреждения получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU