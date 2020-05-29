37-летний брянец до смерти забил знакомую
В Навле будут судить 37-летнего брянца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.
Вечером 18 марта пьяный мужчина оказался в гостях у своей знакомой. Приятели поссорились. Брянец жестоко избил женщину ногами. Та от полученных трав скончалась.
- Следователями установлены все обстоятельства произошедшего, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело передали в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU