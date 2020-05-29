29 Май 2020 2020-05-29T12:18:07+03:00

Посетители должны быть в масках и перчатках

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В Брянской области с 1 июня возобновляют работу МРЭО ГИБДД. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Отделы будут работать в Брянске, Клинцах и Трубчевске.

Чтобы зарегистрировать машину или получить водительские права, необходимо предварительно записаться через портал Госуслуг. Все посетители должны быть в масках и перчатках.

Кстати, режим повышенной готовности действует в регионе до 31 мая. Но условия для снятия ограничений в регионе еще не будут соблюдены до этого времени.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Проведение экзаменов:

МРЭО ГИБДД г. Брянск (4832) 72-84-76

МРЭО ГИБДД г. Клинцы (48336) 4-34-86

МРЭО ГИБДД г. Трубчевск (48352) 2-63-77

Переоборудование транспортных средств:

МРЭО ГИБДД г. Брянск (4832) 72-84-91

МРЭО ГИБДД г. Клинцы (48336) 4-05-38

МРЭО ГИБДД г. Трубчевск (48352) 2-63-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU