В Брянской области с 1 июня возобновляют работу МРЭО ГИБДД
В Брянской области с 1 июня возобновляют работу МРЭО ГИБДД. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Отделы будут работать в Брянске, Клинцах и Трубчевске.
Чтобы зарегистрировать машину или получить водительские права, необходимо предварительно записаться через портал Госуслуг. Все посетители должны быть в масках и перчатках.
Кстати, режим повышенной готовности действует в регионе до 31 мая. Но условия для снятия ограничений в регионе еще не будут соблюдены до этого времени.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Проведение экзаменов:
МРЭО ГИБДД г. Брянск (4832) 72-84-76
МРЭО ГИБДД г. Клинцы (48336) 4-34-86
МРЭО ГИБДД г. Трубчевск (48352) 2-63-77
Переоборудование транспортных средств:
МРЭО ГИБДД г. Брянск (4832) 72-84-91
МРЭО ГИБДД г. Клинцы (48336) 4-05-38
МРЭО ГИБДД г. Трубчевск (48352) 2-63-77.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU