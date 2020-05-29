В Брянской области открыли фельдшерско-акушерский пункт для 250 человек

29 Май 2020 2020-05-29T12:11:27+03:00

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В брянском селе Лемешовка Севского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Здесь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь жители шести населенных пунктов: села Лемешовка, поселков Клевень, Заря, Ясное Солнце, Ивановский, деревни Круглая Поляна. В целом — 250 человек.

В новом медучреждении работают процедурный, прививочный, детский, взрослый, акушерский кабинеты. Пункт оснащен всеми необходимыми медицинскими инструментами, в том числе дефибриллятором и кольпоскопом. На базе ФАП открыт аптечный киоск.

Новый пункт находится в структуре навлинской центральной районной больницы. Сейчас в нем приступил к работе по совместительству фельдшер. Ведутся поиски постоянного специалиста. К слову, медработник среднего звена, решивший переехать в сельскую местность, получит 750 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер».

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Брянской области планируют открыть еще один медпункт в деревне Летошники Жуковского района, сообщает Департамент здравоохранения Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU